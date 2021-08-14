Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı yakalandı
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Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı yakalandı

Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı yakalandı
Anadolu Ajansı / Veysel Altun - Haberler | Güncel

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında iki şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında iki şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Çarşamba Grup Amirliği ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Canik ve Çarşamba ilçelerinde uyuşturucu satışı yaptıkları bilgisi edinilen K.Ç. ve M.A'nın adreslerinde yapılan aramada 434 sentetik ecza hap, 812 kök kenevir ve 6 kilo 800 gram esrar ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun

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