Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı
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Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı

Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 15 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 15 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Çarşamba, Salıpazarı, Kavak, Tekkeköy, Terme, Atakum ve Ayvacık ilçe jandarma komutanlığı ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda belirlenen 11 adrese, dedektör köpeği Tumba'nın da katılımıyla operasyon düzenlendi.

Adreslerde arama yapan ekipler, 5 kilo 909 gram kubar esrar, 417 kök kenevir bitkisi, 25 gram toz esrar, 16,5 gram metamfetamin ve tabanca ele geçirdi.

Operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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