Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı

Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş - Haberler | Güncel

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 15 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 15 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Terme, Çarşamba, Bafra, İlkadım, Salıpazarı ve Ayvacık ilçe jandarma komutanlığı ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda belirlenen 13 adrese farklı zamanlarda operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 1831 kök kenevir, 761,9 gram kubar esrar, 7 gram kenevir tohumu, 5 sentetik ecza, 4 av tüfeği ile biri kurusıkı 2 tabanca ele geçirildi.

Operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş

Gökyüzünde görüp UFO zannettiği gizemli cisim meteoroloji balonu çıktı
Gökyüzünde görüp UFO zannettiği gizemli cisim meteoroloji balonu çıktı
Son dakika haberi! SAMSUN'DA SELE KAPILAN ARAÇ SÜRÜKLENDİ
Son dakika haberi! SAMSUN'DA SELE KAPILAN ARAÇ SÜRÜKLENDİ
Şuşa Beyannamesi'nden: 'Taraflar özellikle terör, organize suçlar, uyuşturucu kaçakçılığı, yasa dışı göçe karşı mücadelede ortak çaba ve iş birliğini...
Şuşa Beyannamesi'nden: "Taraflar özellikle terör, organize suçlar, uyuşturucu kaçakçılığı, yasa dışı göçe karşı mücadelede ortak çaba ve iş birliğini...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Muharrem İnce Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Tuğrul Tülek İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Diego Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Roberto Mancini Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.6.2021 14:08:42. #1.16#

title