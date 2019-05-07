Samsun'da Uyuşturucu Operasyonları: 6 Gözaltı

Samsun'da düzenlenen üç uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu şüphelilerine yönelik çalışma yürüttü.

Kent merkezi ile Amasya'da belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Operasyonda bir miktar esrar ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Ekipler, Kocaeli'den Samsun'a otobüsle uyuşturucu niteliği bulunan hap getirileceği bilgisi üzerine yürüttükleri çalışmada Samsun Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde Serdar K'yi yakaladı.

Şüphelinin üzerinde arama yapan ekipler, 5 bin 376 uyuşturucu niteliği bulunan hap buldu. Ekipler, uyuşturucunun alıcısı olduğu öne sürülen Mehmet K'yi de gözaltına aldı.

İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine ekipler, otogarda yolcu otobüsünden inen Hakan B'yi yakaladı.

Şüphelinin çantasında arama yapan ekipler, bir kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Zanlının, çantaya narkotik köpeklerinin koku almasını engellemek için kahve ve lokum koyduğu tespit edildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA