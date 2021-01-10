Samsun'da uyuşturucu operasyonları: 5 gözaltı
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Samsun'da uyuşturucu operasyonları: 5 gözaltı

10.01.2021 15:23 | Son Güncelleme: 10.01.2021 15:27
Samsun'da uyuşturucu operasyonları: 5 gözaltı

Samsun'da düzenlenen 3 uyuşturucu operasyonunda biri kadın 5 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen 3 uyuşturucu operasyonunda biri kadın 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yaptıkları bilgisi edinilen S.K. isimli kadın ile F.S'nin ikametine operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan şüphelilerin ikametinde arama yapan ekipler, 570,60 gram sentetik uyuşturucu, tabanca ve bu silaha ait 3 mermi ile uyuşturucu satışında kullanıldığı değerlendirilen 80 kilitli poşet ele geçirdi.

Unkapanı Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yaptığı bilgisi alınan F.T.Ç, 231,60 gram sentetik uyuşturucuyla yakalandı.

Ekipler, Liman Mahallesi'nde ise gözaltına aldıkları M.Ö'nün üzerinde 16 uyuşturucu hap ve 53 sentetik ecza hap ele geçirdi. Şüpheli ile hareket ettiği belirlenen A.O.K. de gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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