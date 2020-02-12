Samsun'da uyuşturucu operasyonları: 2 kişi tutuklandı

12.02.2020 19:00 | Son Güncelleme: 12.02.2020 19:06

Samsun'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ve Atakum ilçelerinde "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcıları ve uyuşturucu kullanıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, B.K, C.B, M.O. il Ö. D'yi gözaltına alan ekipler, şüphelilerin üzerinde ve ikametlerinde yaptıkları aramada 118, 43 gram esrar, 24,80 gram sentetik uyuşturucu ile sentetik uyuşturucu içeren sigara buldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.K. ile M.O. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. C.B. ve Ö.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA