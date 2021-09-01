Samsun'da uyuşturucu operasyonları: 15 gözaltı
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Samsun'da uyuşturucu operasyonları: 15 gözaltı

Samsun'da uyuşturucu operasyonları: 15 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da jandarma tarafından yapılan 11 ayrı uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da jandarma tarafından yapılan 11 ayrı uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çarşamba, Kavak, Salıpazarı, Tekkeköy, Terme, Atakum ve Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ortak operasyonlar gerçekleştirildi.

Ortak çalışmalar neticesinde 5 kilo 909 gram kubar esrar maddesi, 417 kök kenevir bitkisi, 25 gram toz esrar maddesi, 16,5 gram metamfetamin ve 1 adet tabanca ele geçirildi. Toplam 11 olayda 15 şüpheli şahıs gözaltına alındı. - SAMSUN

Samsun'da uyuşturucu operasyonları: 15 gözaltı
Samsun'da uyuşturucu operasyonları: 15 gözaltı
Samsun'da uyuşturucu operasyonları: 15 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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