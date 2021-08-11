Samsun'da uyuşturucu operasyonları: 14 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Samsun'da uyuşturucu operasyonları: 14 gözaltı

Samsun'da uyuşturucu operasyonları: 14 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da yapılan uyuşturucu operasyonlarında 7 kilo 736 gram kubar esrar maddesi ve 513 kök kenevir bitkisi ele geçirilerek 14 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Samsun'da yapılan uyuşturucu operasyonlarında 7 kilo 736 gram kubar esrar maddesi ve 513 kök kenevir bitkisi ele geçirilerek 14 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Vezirköprü, Çarşamba, Bafra, Kavak, Terme, İlkadım ve Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ortak çalışmalar yapıldı. Toplam 11 olayda 14 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Operasyonlarda 7 kilo 736 gram kubar esrar maddesi, 513 kök kenevir bitkisi, 168 adet sentetik ecza hap, 4 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet tabanca ele geçirildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mahmut Özer İlham Aliyev Bülent Turan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Tuğba Özay Demet Akalın Gülben Ergen
Spor Muslera Metin Oktay Hakan Reçber Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Samsun'da uyuşturucu operasyonları: 14 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 01:04:28. #1.16#

title