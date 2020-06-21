Samsun'da uyuşturucu operasyonları
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Samsun'da uyuşturucu operasyonları

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da uyuşturucu operasyonları
21.06.2020 23:45 | Son Güncelleme: 22.06.2020 00:27

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Salıpazarı ilçesi Kırgıl Mahallesi'nde bir şüpheliye ait eve operasyon düzenledi.

Şüphelinin ev ve eklentilerinde narkotik dedektör köpeği "Ozon" ile yapılan aramada 1820 kök Hint keneviri bulundu, ev sahibi gözaltına alındı.

Bafra ilçesi, Kuşçular Mahallesi'nde ise uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen kişinin evi ve eklentilerinde Karadeniz Sahil Güvenlik Komutanlığı dedektör köpeği "Bone" ile yapılan aramada, 4 kök Hint keneviri, 2 gram kubar esrar, 1 gram Hint keneviri tohumu ve içme düzeneği ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında adli ve disiplin işlemi yürütülmesine karar verildi Haber
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında adli ve disiplin işlemi yürütülmesine karar verildi
10 ilimizde salı gününden itibaren kuvvetli sağanak yağış etkili olacak Haber
10 ilimizde salı gününden itibaren kuvvetli sağanak yağış etkili olacak
Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı, kaldığı otelden üstsüz poz paylaştı Haber
Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı, kaldığı otelden üstsüz poz paylaştı
Koronavirüsün konuşulduğu programda doktorlar birbirlerine girdi Haber
Koronavirüsün konuşulduğu programda doktorlar birbirlerine girdi
Son Dakika: Bursa Kestel'deki sel faciasında ölü sayısı yükseldi Haber
Son Dakika: Bursa Kestel'deki sel faciasında ölü sayısı yükseldi
Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı Haber
Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı
Kick boks sporcusu, trafikte tartıştığı 3 kişiyi 30 saniyede yere serdi
Kick boks sporcusu, trafikte tartıştığı 3 kişiyi 30 saniyede yere serdi
3 çocuğunun annesini öldüren zanlı, adliye girişinde oğlu için seslendi
3 çocuğunun annesini öldüren zanlı, adliye girişinde oğlu için seslendi
'En son ne zaman çalındı, hatırlamıyorum' diyen Fatih Terim isyan etti: Bize gereğini yaptılar
"En son ne zaman çalındı, hatırlamıyorum" diyen Fatih Terim isyan etti: Bize gereğini yaptılar
Ülkede son zamanlarda patlak veren yılanların öldürülmesi hastalıkları artırabilir
Ülkede son zamanlarda patlak veren yılanların öldürülmesi hastalıkları artırabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası'na yüzüğünü bağışlayan kadına aynı yüzüğü hediye etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası'na yüzüğünü bağışlayan kadına aynı yüzüğü hediye etti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs verilerini açıklarken verdiği yanlış bilgiyi düzeltti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs verilerini açıklarken verdiği yanlış bilgiyi düzeltti
Gün batımında 2365 metre yükseklikte yoga yaptılar
Gün batımında 2365 metre yükseklikte yoga yaptılar
90+4'teki VAR kararı, G.Saray-G.Antep maçına damga vurdu
90+4'teki VAR kararı, G.Saray-G.Antep maçına damga vurdu
Galatasaray - Gaziantep FK maçında Radamel Falcao sakatlandı
Galatasaray - Gaziantep FK maçında Radamel Falcao sakatlandı
Dilan Çiçek Deniz ile Metin Akdülger'in Netflix'te yayınlanan filmdeki sevişme sahnesi olay oldu
Dilan Çiçek Deniz ile Metin Akdülger'in Netflix'te yayınlanan filmdeki sevişme sahnesi olay oldu
Kastamonu Valisi Avni Çakır ile şehit babasını duygulandıran tesadüf
Kastamonu Valisi Avni Çakır ile şehit babasını duygulandıran tesadüf
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vaka artışına rağmen yoğun bakımdaki hasta sayısının düşük olduğu illeri paylaştı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vaka artışına rağmen yoğun bakımdaki hasta sayısının düşük olduğu illeri...
Sivas'ta halı sahalar koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatıldı
Sivas'ta halı sahalar koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatıldı
Gregory van der Wiel Türkiye'yi unutamıyor: Fenerbahçe'de kraldım
Gregory van der Wiel Türkiye'yi unutamıyor: Fenerbahçe'de kraldım
Yarından itibaren maske takmayanlara 900 lira ceza kesilecek
Yarından itibaren maske takmayanlara 900 lira ceza kesilecek
Kayseri'de üvey baba dehşeti! 3 yaşındaki çocuğu boğarak öldürüp mezarlığa gömdü
Kayseri'de üvey baba dehşeti! 3 yaşındaki çocuğu boğarak öldürüp mezarlığa gömdü
Acun Ilıcalı, kızı Melisa'yla TikTok videosu çekti, sevgilisinin hesabından paylaştı
Acun Ilıcalı, kızı Melisa'yla TikTok videosu çekti, sevgilisinin hesabından paylaştı
Binanın üzerine düşen yıldırım anbean kamerada! Evdeki birçok eşya kullanılamaz hale geldi
Binanın üzerine düşen yıldırım anbean kamerada! Evdeki birçok eşya kullanılamaz hale geldi
Alina Iagupova sevgilisinin transfer edilmesini istedi, Fenerbahçe reddederek yıldız basketbolcuyu takımdan gönderdi
Alina Iagupova sevgilisinin transfer edilmesini istedi, Fenerbahçe reddederek yıldız basketbolcuyu takımdan...
Merve Boluğur, göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle hayran bıraktı
Merve Boluğur, göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle hayran bıraktı
İki kişinin ölümüne neden olan sel felaketi vatandaşın kamerasına böyle yansıdı
İki kişinin ölümüne neden olan sel felaketi vatandaşın kamerasına böyle yansıdı
Yağmurdan korunmak için ağaç altına giren kadın, yıldırım çarpması sonucu öldü
Yağmurdan korunmak için ağaç altına giren kadın, yıldırım çarpması sonucu öldü
Babalar Günü'nde dayanılmaz acı: Baba denizde boğuldu, oğlu kayboldu
Babalar Günü'nde dayanılmaz acı: Baba denizde boğuldu, oğlu kayboldu
Muş'ta sürü halinde görülen çalı çekirgeleri büyük korkuya neden oluyor
Muş'ta sürü halinde görülen çalı çekirgeleri büyük korkuya neden oluyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Celal Adan Özgür Özel Devlet Bahçeli Mehmet Özhaseki
Magazin Hülya Avşar Bülent Ersoy Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Caner Erkin Burak Yılmaz Gökhan Gönül Nihat Özdemir Sergen Yalçın
Daha Fazla Bursa Gaziantep Kasımpaşa Galatasaray
Şu an buradasınız: Samsun'da uyuşturucu operasyonları - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.6.2020 00:38:33. #1.15#
title