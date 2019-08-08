Samsun'da uyuşturucu operasyonları

08.08.2019 16:56

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 121 kök Hint keneviri ile 32 uyuşturucu hap ele geçirilirken 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tekkeköy ilçesi Yağbasan Mahallesinde düzenledikleri operasyonda 121 kök Hint keneviri ele geçirirken H.Ç'yi gözaltına aldı.

Ekipler, İlkadım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesinde teknik takibe aldıkları S.S.'nin uyuşturucu sattığını tespit etti. S.S. ile bağlantılı olarak K.Y.'nin bulunduğu adrese de operasyon yapan ekipler, 32 uyuşturucu hap ele geçirirken 2 kişiyi gözaltına aldı.

Operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA