Samsun'da Uyuşturucu Operasyonları

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesi Balaç Mahallesi'ndeki bir ikamette uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, bin 190 uyuşturucu hap ile 2 kurusıkı tabanca ele geçirdi.

İkamet sahibi Mustafa K. gözaltına alındı.

Ekipler, Atakum'da "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 5 yıl 2 ay kesilmiş hapis cezası bulunan ve hakkında arama kararı olan Ahmet S'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.