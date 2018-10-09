Samsun'da Uyuşturucu Operasyonları

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Atakum ilçesinde kiralanan bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İkameti takibe alan ekipler, evden çıkan 3 kişiyi gözaltına aldı. Zanlıların üzerinde arama yapan ekipler, 13 uyuşturucu hap buldu. Emniyete götürülen zanlılar, işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Zanlıların hapları Batuhan Ç. ve Fatih K'den temin ettiklerini belirleyen ekipler, bu kişilerin ikametine operasyon düzenledi. İkamette arama yapan ekipler, 218 uyuşturucu hap, tabanca, 52 tabanca mermisi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tahmin edilen 7 bin 210 lira buldu. Gözaltına alınan Batuhan Ç. ve Fatih K. emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Fatih K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Batuhan Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekipler, bir başka operasyonda, Hüseyin K'nin İlkadım ilçesi Liman Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Şüpheliyi gözaltına alan ekipler, ikamette 6,60 gram esrar ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildi.