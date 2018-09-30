Samsun'da Uyuşturucu Operasyonları

Samsun'da düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Muhammet G'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine şüphelinin İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki ikametine düzenlenen operasyonda, 850 gram esrar, 33 kapsül uyuşturucu hap ve bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan Muhammet G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekipler, Canik ilçesi Adatepe Mahallesi'nde yakaladıkları 5 kişinin üzerinde yaptıkları aramada ise toplam 8,84 gram sentetik uyuşturucu ile 56 uyuşturucu hap buldu.

Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Yürütülen çalışmalarda 5 kişiye uyuşturucu sattığı iddia edilen Selim Y. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Selim Y, çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.