Samsun'da Uyuşturucu Operasyonları
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sefa A. Ş'nin uyuşturucu satışı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Şüphelinin kullandığı otomobili Atakum ilçesi Yalı Mahallesi'nde durduran ekipler, araçta bulunan Emine İ, Saadet Ö. ve Didem S'yi gözaltına aldı.
Şüpheliler üzerinde ve araçta arama yapan ekipler, Saadet Ö'nün çantasında 3, araçta 182 sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.
Emine İ, Saadet Ö. ve Didem S, haklarında uyuşturucu kullanmak ve bulundurmaktan işlem yapıldıktan sonra emniyetten salıverildi.
İlkadım ilçesi Saitbey Mahallesi'nde çalışma yürüten ekipler, çay ocağından çıkan kişiden 0,30 gram esrar ile 7 kapsül uyuşturucu hap ele geçirdi.
Çay ocağına düzenlenen operasyonda taburedeki özel bölmeye zulalanmış 57 kapsül uyuşturucu hap bulundu.
İş yerinde çalışan Akif B'yi gözaltına alan ekipler, zanlının Kadifekale Mahallesi'ndeki ikametgahında yaptıkları aramada 127 kapsül uyuşturucu hap, 17,78 gram esrar, biri el yapımı 2 tabanca ve mermiler ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sefa A. Ş. ile Akif B, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.