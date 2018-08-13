Samsun'da Uyuşturucu Operasyonları

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İlkadım ve Canik bölgesinde uygulama ve çalışma yapıldı.

Ekiplerin Yavuz Selim, Hürriyet ve Kalkanca mahallelerinde yaptığı uygulamada 10 gram bonzai, 2,23 gram sentetik kannabinoid maddesi, 7 uyuşturucu hap, bir kök kenevir bitkisi, uyuşturucu kullanma aparatı, tabanca ve ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.

Operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.