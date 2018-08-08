Samsun'da Uyuşturucu Operasyonları
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma yürüttü.
Uğur A'nın kullandığı otomobili takibe alan ekipler, şüphelinin Derecik Mahallesi'nde Kürtün Deresi kenarında ormanlık alanda araçtan indiğini fark etti.
Ekipler, şüpheliye orman içinde yaklaşık 50 metre yürüdükten sonra elinde bulunan siyah poşeti saklamaya çalıştığı sırada müdahale etti.
Poşette 1 kilo 30 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilirken, zanlı gözaltına alındı.
Abdurrahman K'nin uyuşturucu madde satışı yaptığı ve ikametinde uyuşturucu bulundurduğu ihbarını alan ekipler, zanlının İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki ikametine operasyon düzenledi.
İkamette arama yapan ekipler, bir miktar sentetik uyuşturucu ile hassas terazi buldu. Şüpheli, gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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