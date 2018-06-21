Samsun'da Uyuşturucu Operasyonları

Samsun'da düzenlenen üç uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Uğur D. ile akrabası Murat D'nin Canik İlçesi Uludağ Mahallesi ormanlık alanda uyuşturucu satışı yaptıkları bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Takip çalışmalarında Murat D'nin ağaçlık alanın girişinde gözetleme yaptığını belirleyen ekipler şüpheliyi yakaladı. Polisleri fark eden Uğur D. ise elindeki poşetteki sentetik uyuşturucuyu dökerek kaçmaya çalıştığı sırada yakalandı. Ekipler, yaklaşık 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde ise uyuşturucu madde ticareti yaptıkları bilgisi bulunan Osman Efe ve Yaşar Ç'nin kullandıkları ikameti gözleyen ekipler, bir kullanıcının ikametten çıktığını ve maddeyi Efe'den aldığını tespit etti. Ekipler, kullanıcıda 0,30 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

İkamete operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu, uyuşturucu sarmada kullanılan kağıtlar ile uyuşturucudan temin edildiği tahmin edilen 4 bin 360 lira buldu. Osman Efe ile Yaşar Ç. gözaltına alındı.

Atakum ve İlkadım ilçelerinde uygulama yapan ekipler, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Selim Turan ile "uyuşturucu kullanmak" suçundan kesinleşmiş 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan ve açık cezaevinden firari olduğu belirlenen Fatih Keleş'i yakaladı.

Gözaltına alınan 6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadelerinden sonra mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Osman Efe, Selim Turan ve Fatih Keleş tutuklandı, Uğur D, Murat D. ve Yaşar Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.