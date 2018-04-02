Samsun'da Uyuşturucu Operasyonları
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Saitbey Mahallesi'nde 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
Zanlıların üzerinde yapılan aramada 4 paket sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerinde Zekeriya A. ile Ozan D'nin uyuşturucu ticareti yaptıklarını iddia etmeleri üzerine Unkapanı Mahallesi'ndeki çay ocağına operasyon düzenlendi.
Şüphelileri yakalayan ekipler, çay ocağında yaptıkları aramada sentetik uyuşturucu buldu.
Kale Mahallesi Fuariçi mevkisinde de durumundan şüphelenilen Mustafa K'nin kimlik sorgulamasını yapan ekipler, gözaltına aldıkları zanlının uyuşturucu kullanmak suçundan kesinleşmiş 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunduğunu belirledi.
Şüphelilerden 5'i savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan Mustafa K. ve Ozan D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, Zekeriya A. ise salıverildi.