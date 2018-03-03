Samsun'da Uyuşturucu Operasyonları

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Narkomobil WhatsApp İhbar Hattı'na gelen bir görüntü üzerine çalışma başlattı.

Daha önce esrar maddesi ve uyuşturucu hapla yakalanıp çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Tolga Ö'nün, ihbar hattına gelen görüntülerde esrar paketleyip satışa sunmak üzere hassas terazide tarttığı tespit edildi.

İlkadım ilçesindeki belirlenen ikamete operasyon düzenleyen ekipler, Tolga Ö'yü gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul'dan Samsun'a yüklü miktarda hap getirilip piyasaya sürüleceği bilgisini alan ekipler, Rasathane Mahallesi'nde belirlenen ikamete operasyon düzenledi.

İkamette arama yapan ekipler, 560 uyuşturucu hap buldu.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Cihan G, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Çarşamba Narkotik Grup Amirliğince ortaklaşa yürütülen çalışmada da Çarşamba ilçesi Karabahçe Mahallesi'nde bir adreste narkotik köpeklerinin de katılımıyla arama yapıldı.

Aramada, bahçede toprağa gömülü bidonda 8 ayrı poşet içerisinde 4 bin 527 gram esrar, bahçede ekili bin 580 kök kenevir bitkisi ile ikamette hassas terazi, 5 gram esrar ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Operasyon kapsamında ikametin sahibi Sabri A. gözaltına alındı.