Samsun'da uyuşturucu operasyonları: 10 gözaltı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Samsun'da uyuşturucu operasyonları: 10 gözaltı

Samsun'da yapılan 8 ayrı operasyonda çok sayıda kenevir bitkisi ve esrar ele geçirilerek 10 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da uyuşturucu operasyonları: 10 gözaltı
11.07.2020 11:49 | Son Güncelleme: 11.07.2020 12:13

Samsun'da yapılan 8 ayrı operasyonda çok sayıda kenevir bitkisi ve esrar ele geçirilerek 10 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Havza, Bafra, Terme, Ayvacık ve Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan ortak çalışma neticesinde; Havza ilçesi Kuşkonağı Mahallesi'nde 03 Temmuz günü kamuya açık kırsal alanda yapılan arama neticesinde 46 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alındı.

Bafra ilçesi Adaköy Mahallesi'nde 05 Temmuz günü şüpheli 1 şahsa ait arazide yapılan arama neticesinde 28 kök kenevir bitkisi ele geçirildi, olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alındı.

Terme ilçesi Kesikkaya Mahallesi'nde 06 Temmuz günü şüpheli 1 şahsa ait ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde 1.050 gram kurutulmaya bırakılmış kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 şahıs gözaltına alındı.

Havza ilçesi Cevizlik Mahallesi'nde 08 Temmuz günü kamuya açık kırsal alanda yapılan arama neticesinde 347 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alındı.

Ayvacık ilçesi Söğütpınar Mahallesi'nde 09 Temmuz günü şüpheli 1 şahsa ait ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde 11 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alındı.

Ayvacık ilçesi Söğütpınar Mahallesi'nde 09 Temmuz günü şüpheli 1 şahsa ait ev ve eklentilerinde yapılan aramada 40 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alındı.

Salıpazarı ilçesi Karayonca Mahallesi'nde 09 Temmuz günü şüpheli 1 şahsa ait ev ve eklentilerinde yapılan arama faaliyeti neticesinde 4 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Ayvacık ilçesi Yeşilçam Mahallesi'nde 10 Temmuz günü şüpheli 1 şahsa ait ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde 206 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

8 aylı operasyonla ilgili tahkikat başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bodrum'da denizde fenalaşan eski belediye başkanı Mehmet Doğan Taşdelen, öldü Güncel
Bodrum'da denizde fenalaşan eski belediye başkanı Mehmet Doğan Taşdelen, öldü
Danıştay'ın Ayasofya'da ibadetin önünü açmasının ardından Twitter'da ilk tepkiler Politika
Danıştay'ın Ayasofya'da ibadetin önünü açmasının ardından Twitter'da ilk tepkiler
Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin Magazin
Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin
Isparta'da koronavirüs vaka sayısı 9 kat arttı, Vali'den uyarı gecikmedi: Rehavete kapılmayın Güncel
Isparta'da koronavirüs vaka sayısı 9 kat arttı, Vali'den uyarı gecikmedi: Rehavete kapılmayın
Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim Güncel
Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, korona tedavisinde kullanılacak ilaca üretim ruhsatı verdi Güncel
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, korona tedavisinde kullanılacak ilaca üretim ruhsatı verdi
Bülent Arınç'tan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ilişkin yorum: Şükürler olsun
Bülent Arınç'tan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ilişkin yorum: Şükürler olsun
Burcu Biricik ile Emre Yetkin korona korkusuyla hastaneye koştu
Burcu Biricik ile Emre Yetkin korona korkusuyla hastaneye koştu
İstanbul'un göbeğinde tartışma sırasında cinsel organını gösteren taksici serbest
İstanbul'un göbeğinde tartışma sırasında cinsel organını gösteren taksici serbest
Türkiye'de milyar dolarları yöneten isimlerin kullandığı makam araçları
Türkiye'de milyar dolarları yöneten isimlerin kullandığı makam araçları
Erdoğan'ın 26 yıl önceki demeci ortaya çıktı! Ayasofya'nın cami olması sözünü o zaman vermiş
Erdoğan'ın 26 yıl önceki demeci ortaya çıktı! Ayasofya'nın cami olması sözünü o zaman vermiş
Bir gün önce tıraş olduğu berber kalfasını öldüren saldırgan yakalandı, cinayet anı kamerada
Bir gün önce tıraş olduğu berber kalfasını öldüren saldırgan yakalandı, cinayet anı kamerada
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal niteliğinde 'pert araç' kararı
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal niteliğinde 'pert araç' kararı
Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararına Bahçeli'den ilk tepki: Tertemiz alınların secdeyle buluşması sağlanmıştır
Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararına Bahçeli'den ilk tepki: Tertemiz alınların secdeyle buluşması sağlanmıştır
Herkesin cevabını merak ettiği soru: Ayasofya Camii'nin imamı kim?
Herkesin cevabını merak ettiği soru: Ayasofya Camii'nin imamı kim?
ORC'nin son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Sadece dört parti seçim barajını geçebildi
ORC'nin son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Sadece dört parti seçim barajını geçebildi
Muharrem İnce'den, Ayasofya'nın yeniden cami olması kararının ardından 'Atatürk'e dua etmeliyiz' yorumu
Muharrem İnce'den, Ayasofya'nın yeniden cami olması kararının ardından "Atatürk'e dua etmeliyiz" yorumu
Diyarbakır'da vahşet: 6 yaşındaki kız çocuğu iple boğularak öldürüldü!
Diyarbakır'da vahşet: 6 yaşındaki kız çocuğu iple boğularak öldürüldü!
UNESCO'dan Ayasofya açıklaması: Statüsünün değiştirilmesinden üzüntü duyuyoruz
UNESCO'dan Ayasofya açıklaması: Statüsünün değiştirilmesinden üzüntü duyuyoruz
Ayasofya'nın cami olması dünya basınının gündeminde: Erdoğan amacına ulaştı
Ayasofya'nın cami olması dünya basınının gündeminde: Erdoğan amacına ulaştı
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel kusursuz fiziğiyle büyüledi
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel kusursuz fiziğiyle büyüledi
Solist Özer Arkun'dan şiddet gördüğünü söyleyen Burcu Yılmaz, hemcinslerine seslendi
Solist Özer Arkun'dan şiddet gördüğünü söyleyen Burcu Yılmaz, hemcinslerine seslendi
Bataklık Operasyonu kapsamında 16 şirkete kayyum atandı
Bataklık Operasyonu kapsamında 16 şirkete kayyum atandı
Bilim Kurulu üyesi anlattı: Okullar açılırsa iki farklı eğitim modeli üzerinde duruluyor
Bilim Kurulu üyesi anlattı: Okullar açılırsa iki farklı eğitim modeli üzerinde duruluyor
Manken Tuğba Özay, havuz başındaki cesur pozlarıyla kendine hayran bırakıyor
Manken Tuğba Özay, havuz başındaki cesur pozlarıyla kendine hayran bırakıyor
Etçil dev çekirge türü Tunceli'de görüntülendi
Etçil dev çekirge türü Tunceli'de görüntülendi
Rusya'da evden kaçan 8 yaşındaki çocuk, cinsel istismara uğradıktan sonra vahşice katledildi
Rusya'da evden kaçan 8 yaşındaki çocuk, cinsel istismara uğradıktan sonra vahşice katledildi
Survivor'da bir ilk! Canlı yayınlanan dokunulmazlık oyununu kazanan isim belli oldu
Survivor'da bir ilk! Canlı yayınlanan dokunulmazlık oyununu kazanan isim belli oldu
Nur Fettahoğlu, göğüs dekolteli ağır çekim videosuyla takipçilerinden tam not aldı
Nur Fettahoğlu, göğüs dekolteli ağır çekim videosuyla takipçilerinden tam not aldı
TFF'nin tescil kararı sonrası 2. Lig ekibi Ankara Demirspor, ligden çekildi
TFF'nin tescil kararı sonrası 2. Lig ekibi Ankara Demirspor, ligden çekildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Bülent Turan Fatih Sultan Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Filiz Akın Seda Sayan Mabel Matiz İbrahim Tatlıses
Spor Podolski Ali Palabıyık Malcolm Thomas Fernando Muslera Robert Prosinecki
Daha Fazla Antalya Ak Parti Ayasofya Danıştay
Şu an buradasınız: Samsun'da uyuşturucu operasyonları: 10 gözaltı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.7.2020 12:58:41. #1.14#
title