Samsun'da, Uyuşturucu Madde Satıcısı Tutuklandı
SAMSUN'da, 2 kişiye uyuşturucu madde sattığı tespit edilerek yakalanan şüpheli Hasan Aşçıoğlu, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.
SAMSUN'da, 2 kişiye uyuşturucu madde sattığı tespit edilerek yakalanan şüpheli Hasan Aşçıoğlu, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda şüpheli Hasan Aşçıoğlu'nu 2 kişiye uyuşturucu madde sattığını tespit ederek gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün 'uyuşturucu madde ticareti' yapma suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli mahkemece tutuklandı.
- Samsun