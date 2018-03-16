Samsun'da, Uyuşturucu Madde Satıcısı Tutuklandı

Samsun'da, Uyuşturucu Madde Satıcısı Tutuklandı

SAMSUN'da, 2 kişiye uyuşturucu madde sattığı tespit edilerek yakalanan şüpheli Hasan Aşçıoğlu, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da, Uyuşturucu Madde Satıcısı Tutuklandı

SAMSUN'da, 2 kişiye uyuşturucu madde sattığı tespit edilerek yakalanan şüpheli Hasan Aşçıoğlu, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda şüpheli Hasan Aşçıoğlu'nu 2 kişiye uyuşturucu madde sattığını tespit ederek gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün 'uyuşturucu madde ticareti' yapma suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli mahkemece tutuklandı.

- Samsun

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