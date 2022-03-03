Samsun'da uyuşturucu içerikli 1400 kapsül sentetik hap ele geçirildi - Haberler

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Samsun'da uyuşturucu içerikli 1400 kapsül sentetik hap ele geçirildi

AA, Recep Bilek - Güncel
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Samsun'da uyuşturucu içerikli 1400 kapsül sentetik hap ele geçirildi

Samsun'da, uyuşturucu içerikli 1400 kapsül sentetik hap ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

SAMSUN (AA) - Samsun'da, uyuşturucu içerikli 1400 kapsül sentetik hap ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Canik ilçesinde bir iş yerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, 1400 kapsül sentetik ecza hapı, tabanca ile 29 mermi buldu.

Gözaltına alınan E.Ç. emniyete götürüldü. Operasyon kapsamında D.K'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

AA / Recep Bilek - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Samsun, Güncel, Haberler

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