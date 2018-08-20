Samsun'da Uyuşturucu Hapla Yakalanan Şahıs Tutuklandı
Samsun’da uyuşturucu hapla yakalanan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Samsun'da uyuşturucu hapla yakalanan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde alınan istihbarat doğrultusunda Erhan B.yi takibe aldı ve 129 adet ekstasy hap ve 1 adet 9 milimetre çapında ruhsatsız tabancayla yakaladı.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan Erhan B. Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Erhan B. "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN
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