Samsun'da uyuşturucu hapla yakalanan bir kişi gözaltına alındı

Samsun'da narkotik polisinin takibi sonucu uyuşturucu hapla yakalanan bir kişi gözaltına alındı.

Samsun'da narkotik polisinin takibi sonucu uyuşturucu hapla yakalanan bir kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yenimahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi edinilen E.Ç.'ye ait adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramada, 2 bin 130 adet ecstasy hap ve 79 kapsül sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili E.Ç. "uyuşturucu ticareti" suçundan gözaltına alınarak Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı