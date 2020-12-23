Samsun'da uyuşturucu hapla yakalan 2 kişi gözaltına alındı
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Samsun'da uyuşturucu hapla yakalan 2 kişi gözaltına alındı

23.12.2020 11:33 | Son Güncelleme: 23.12.2020 11:38
Samsun'da uyuşturucu hapla yakalan 2 kişi gözaltına alındı

Samsun narkotik polisin takibi sonucu uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun narkotik polisin takibi sonucu uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Canik ilçesi YeniMahalle'de uyuşturucu madde satışı yaptıkları bilgisi edinilen K.K. ve T.Y.'yi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda bin 190 adet sentetik ecza hap ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen bin 590 TL para ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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