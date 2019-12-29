Samsun'da uyuşturucu hap satan şahıs yakalandı
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Samsun'da uyuşturucu hap satan şahıs yakalandı

Samsun'da uyuşturucu hap sattığı iddia edilen bir kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

29.12.2019 13:53 | Son Güncelleme: 29.12.2019 13:58
Samsun'da uyuşturucu hap satan şahıs yakalandı

'da uyuşturucu hap sattığı iddia edilen bir kişi, tarafından gözaltına alındı.


Olay, ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen M.Ş.'yi takibe aldı. Yapılan çalışmaların ardından şüpheli Kazım Karabekir Mahallesi'nde 246 adet ecstasy hap ile yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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