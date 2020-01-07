Samsun'da uyuşturucu ele geçirilen ticari taksideki kadın gözaltına alındı

07.01.2020 18:50 | Son Güncelleme: 07.01.2020 19:08

Samsun'un İlkadım ilçesinde, uyuşturucu yakalanan ticari taksideki kadın gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli güven timleri, ticari taksiyle uyuşturucu madde sevkiyatı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünden 5 kişiyi alan taksiyi, Kale Mahallesi İstiklal Caddesi'nde durdurdu.

Yunus polislerinin desteğiyle araçta ve şüphelilerin üzerine arama yapan ekipler, bir miktar uyuşturucu hap ele geçirdi.

Taksideki Buse Ç. gözaltına alınırken, GBT kontrolleri yapılan diğer 4 kişi ile taksi şoförü ise serbest bırakıldı.

Öte yandan, aracın durdurulması ve polis ekiplerinin müdahale ettiği anlar kameralara yansıdı.

Kaynak: AA