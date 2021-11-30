Samsun'da üreticilere organik gübre desteği

BAFRA, SAMSUN (AA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi, organik üretim yapan üreticilere gübre desteğinde bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, yerelden kalkınma modelini hayata geçirmek için kırsal bölgelerde üretimi ve çiftçiyi destekleyen çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı aracılığıyla kırsal kalkınmanın sağlanması hedefiyle kaliteli fide, fidan dağıtımı ve ekipman destekleri başta olmak üzere her alanda çiftçilerin yanında yer alan Büyükşehir Belediyesinin organik gübre desteği ile de insan ve çevre dostu projeye imza attığı aktarılan açıklamada, desteklemeler kapsamında Bafra'da 200, 19 Mayıs ilçesinde de 79 organik gübre desteği verildiği kaydedildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, organik tarımın insanlık ve dünya adına çok önemli bir üretim modeli olduğunu vurguladı.

Tarımın her koluna destek vermek istediklerine işaret eden Demir, "Bu kollardan biri de organik tarım. Büyükşehir Belediyesi olarak organik tarımın yaygınlaştırılması için çalışmalarımız devam edecektir. Organik gübre destekleriyle bir yandan üreticilerimizi organik tarım yapmaları noktasında desteklerken, diğer taraftan da su havzalarımızı korumayı amaçlıyoruz. Önümüzdeki yılda yaptığımız projelerle her zaman çiftçilerimizin yanında olacağız. Bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, tüm çiftçilerimize verimli ve kaliteli üretimler diliyorum." ifadelerini kullandı.

Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Dr. Ali Korkmaz ise organik tarımın insan sağlığına zarar vermeden ve kimyasal gübre kullanmadan yapılan en ideal tarım şekli olduğuna dikkati çekerek, "Amacımız bilinçsizce gerçekleşen tarım faaliyetlerinin önüne geçmektir. Bu amaçla da üreticilerimize organik gübre desteğimiz sürecek. Bitki ve hayvan atıklarından yapıldığı için gübreler tamamen doğa dostudur." değerlendirmesinde bulundu.

AA / İlyas Gün - Son Dakika Haberleri

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