Samsun'da üreticilere 86,1 milyon TL destek
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Samsun'da üreticilere 86,1 milyon TL destek

Samsun'da üreticilere 86,1 milyon TL destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Samsun'da toplam 35 bin 936 üreticiye 86 milyon 155 bin TL'lik destek ödemesinin bugün itibarıyla başlayacağını açıkladı.

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Samsun'da toplam 35 bin 936 üreticiye 86 milyon 155 bin TL'lik destek ödemesinin bugün itibarıyla başlayacağını açıkladı.

Bitkisel Üretime Destekleme Yapılmasına Dair 2020/ 31 sayılı Tebliğ gereği Samsun'da fındık yetiştiriciliğinde ruhsatlı olan 13 ilçede (Alaçam, Yakakent, Bafra, 19 Mayıs, Atakum, İlkadım, Canik, Tekkeköy, Çarşamba, Terme. Ayvacık Salıpazarı ve Asarcık); Çiftçi Kayıt Sistemi'nde ve fındık kayıt sisteminde kaydı olan üreticilerin fındık destekleri ile hububat, baklagil, dane mısır fark ödemesi desteği bugün itibarıyla başlıyor.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Samsun Vali Zülkif Dağlı, "İlimizde Fındık Alan Bazlı Gelir Desteği kapsamında 33 bin 348 üreticimize 80 milyon 553 bin 426 TL ve hububat, baklagil dane mısır fark ödemesi desteği kapsamında da 2 bin 588 üreticimize 5 milyon 601 bin 578 TL olmak üzere, toplamda 86 milyon 155 bin 4 TL'lik destek ödemesi bugün 18.00 itibarıyla TC kimlik numaralarının son hanesine göre hesaplara yatırılacaktır. Buna göre, TC kimlik numarasının son hanesi '8, 6, 4' olanlar 7 Mayıs 2021 yani bugün 18.00 itibariyle, '2 ve 0' olanlar ise 10 Mayıs 2021 Pazartesi saat 18.00 sonrası ödemelerini ilgili banka şubelerinden tahsil edebileceklerdir. Üreticilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyor, önümüzdeki Ramazan Bayramlarını şimdiden tebrik ediyorum" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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