Samsun'da Üniversite Öğrencisine PKK Propagandasından Gözaltı

SAMSUN'da polis, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı ileri sürülen üniversite öğrencisi Y.B. adlı genç kızı, gözaltına aldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla üniversite öğrencisi Y.B.'yi, Çarşamba ilçesinde kaldığı yurtta gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen Y.B., sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. - Samsun