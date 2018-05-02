Samsun'da Üniversite Öğrencisine Fetö'den 6 Yıl 3 Ay Hapis

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan üniversite öğrencisi 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan ve üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen Gökhan A.'nın yargılanması sona erdi. Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen ve basına kapalı olarak yapılan davanın son duruşmasında tutuksuz olarak yargılanan Gökhan A., "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. - SAMSUN