Samsun'da üniversite öğrencilerine Büyükşehir Belediyesinden barınma desteği - Haberler
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Samsun'da üniversite öğrencilerine Büyükşehir Belediyesinden barınma desteği

AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Haberler | Güncel
Samsun'da üniversite öğrencilerine Büyükşehir Belediyesinden barınma desteği

Samsun Büyükşehir Belediyesi, konaklama sorunu yaşayan öğrencilere iki otelinin kapılarını açtı.

SAMSUN (AA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi, konaklama sorunu yaşayan öğrencilere iki otelinin kapılarını açtı.

Samsun Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Anakent Sosyal Tesisleri'nde bulunan Butik Otel ve Vezirköprü Taşhan Otel'in üniversite öğrencilerini misafir edeceği belirtildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne yapılan başvuru ile öğrencilerin Büyükşehir Belediyesine ait iki otele yerleştirildiği ifade edilen açıklamada görüşlerine yer verilen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun'un tarım, spor, sanayi ve turizm şehri olmasının yanında sahip olduğu iki üniversite ile öğrenci şehri de olduğunu vurguladı.

Öğrencilerden kendilerini yalnız hissetmemelerini isteyen Demir, şunları kaydetti:

"Biz yanlarındayız. Büyükşehir Belediyesi olarak daha önce olduğu gibi yeni dönemde de öğrencilerimizin yanlarında olacak çalışmalara imza atıyoruz. Samsun'a gelen üniversiteli gençlerimizi en iyi şekilde ağırlayacağız. Samsun gençliği ile birlikte biz kocaman bir aileyiz. Çalışıp, emek verip, üniversite kazanmışlar. Ailelerinden ve memleketlerinden kopup buralara gelmişler. Öncelikle hepsini tebrik ediyorum. Onlar da artık bizim ailemizin bir parçası. Hepsine sağlıklı ve başarılı bir eğitim hayatı diliyorum."

AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Son Dakika Haberleri
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