Samsun'da üniversite eğitimi alan kız öğrenciler, huzurevlerinde kalan yaşlılar için atkı, bere, şal ve eldiven örüyor

SAMSUN (Habermetre) - Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Samsun Kız Öğrenci Yurdunda kalan öğrenciler, boş zamanlarını değerlendirmek, sosyal sorumluluk projelerinde yer almak amacıyla el sanatları kurslarına katılıyor.

Öğrenciler ise sınav dönemlerinin stresini kurslara katılarak attıklarını dile getirerek, yaşlılar için örgü örmenin kendilerini mutlu ettiğini, atkı, bere, şal ve eldivenleri yılbaşına kadar yetiştirmek istediklerini ifade etti.

"Huzurevlerinde kalan yaşlılarımızı ısıtacak"

Bazı öğrencilerin ilk defa eline şiş aldığını belirten Aşan, "Öğrencilerimizin ellerinden çıkan ürünler, Samsun'da huzurevlerinde kalan yaşlılarımızı ısıtacak. Öğrenciler, yoğun ders programından sonra dinlenmek için geldikleri yurtta gecelerini bu işe ayırdı. " dedi.

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