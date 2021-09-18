Samsun'da Uluslararası Kıyı Temizleme Günü dolayısıyla sahil temizliği yapıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Samsun'da Uluslararası Kıyı Temizleme Günü dolayısıyla sahil temizliği yapıldı

AA / Mehmet Kumcağız - Haberler | Güncel
Samsun'da Uluslararası Kıyı Temizleme Günü dolayısıyla sahil temizliği yapıldı

Samsun'un Atakum ilçesinde 18 Eylül Uluslararası Kıyı Temizleme Günü dolayısıyla sahil temizliği yapıldı.

Samsun'un Atakum ilçesinde 18 Eylül Uluslararası Kıyı Temizleme Günü dolayısıyla sahil temizliği yapıldı.

Deniz Temiz Derneği/TURMEPA, Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Atakum Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde çevre gönüllülerinden oluşan çok sayıda kişi, Atakum sahilindeki 3 kilometrelik alanda temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Deniz Elçileri Topluluğu Akademik Danışmanı Prof. Dr. Yusuf Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocuklara, gençlere ve vatandaşlara örnek bir davranış sergilemek için sahilde çöp topladıklarını söyledi.

Temiz çevre ve temiz toplumun ülkenin geleceği için çok önemli olduğunu vurgulayan Demir, "Asıl temizlik kirletmemektir ama bazı vatandaşlarımızın atıklarını sahile atmaları neticesinde birtakım kirlenmeler oluyor. Bu etkinliğe katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Çünkü çevre temizliği, günümüzün en büyük sorunlarından bir tanesi. Bazı atıklar doğaya karışıyor ve yok olması uzunca seneler alıyor. Onun için doğayı, denizi ve havayı kirletmeden toplumların temiz bir çevrede yaşamasını istiyoruz." dedi.

Deniz Temiz Derneği/TURMEPA Şube Başkanı Tuncer Üçüncüoğlu da Samsun'un gelecekte daha yaşanabilir bir şehir olması için ve gelecek nesillere temiz bir deniz bırakmak için çalıştıklarını kaydetti.

AA / Mehmet Kumcağız - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '12 aylık ihracatımız ilk defa 200 milyar dolar eşiğini aşarak 17 Eylül itibarıyla 211 milyar dolarla rekor kırdı.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "12 aylık ihracatımız ilk defa 200 milyar dolar eşiğini aşarak 17 Eylül itibarıyla 211 milyar dolarla rekor kırdı."

 Çanakkale Boğazı'nda iki yük gemisi çarpıştı, facianın eşiğinden dönüldü

Çanakkale Boğazı'nda iki yük gemisi çarpıştı, facianın eşiğinden dönüldü

 Acı haber! EYP patlamasında yaralanan Mehmetçiğimiz Ümit Solak hastanede şehit düştü

Acı haber! EYP patlamasında yaralanan Mehmetçiğimiz Ümit Solak hastanede şehit düştü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Berfu Yenenler
Spor Nihat Özdemir
Tüm Haberler Stefan Kuntz Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Rıza Çalımbay Muslera
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Samsun'da Uluslararası Kıyı Temizleme Günü dolayısıyla sahil temizliği yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.09.2021 16:35:19. #1.12#