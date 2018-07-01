Samsun'da "Uluslararası Açık Su Yüzme Yarışması" Düzenlendi

Samsun'un Terme ilçesinde düzenlenen "Uluslararası Açık Su Yüzme Yarışması"na 200'e yakın sporcu katıldı.

Terme Belediyesi ve İstanbul Yıldızlar Spor Kulübü iş birliğiyle, geçen yıl 94 yaşında hayatını kaybeden yüzme sporunun önde gelen isimlerinden Nejat Nakkaş anısına yapılan yarışma, mavi bayraklı Miliç Plajı'nda gerçekleştirildi.

Terme Arama Kurtarma Derneği ve Sahil Güvenlik ekiplerince güvenlik önlemlerinin alındığı yarışlar, bin 500 ve 3 bin metrelik iki ayrı parkurda gerçekleştirildi. Farklı kategorilerde 200'e yakın yarışmacının mücadele ettiği organizasyonda dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, ödül töreninde yaptığı konuşmada, yüzmenin insan sağlığı açısından önemli olduğunu belirterek, "Spora gönül veren herkesi kutluyorum. Umut ediyorum sizler de Nejat Nakkaş gibi bu sporun gelişimine katkılar sunacaksınız." dedi.

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul da yarışmayı geleneksel hale getirmek için her türlü çabayı göstereceklerini söyledi.

Organizasyona katılanlara teşekkür eden Kul, "Allah'ın bize verdiği en güzel nimetlerden biri sahillerimiz, denizlerimiz. Terme'nin yemyeşil doğasının mavi bayraklı mavi suları ile buluştuğu Miliç sahillerinde kulaç atmak sporcularımız için de farklı bir deneyim olmuştur. İnanıyorum ki gelen misafirlerimiz, bizi ve bölgeyi tanıdıktan sonra gönüllü turizm elçilerimiz olacaklar. Terme'mizin güzelliklerini birlikte paylaştığımız için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Nejat Nakkaş'ın oğlu da katıldı

Yarışmaya, Nejat Nakkaş'ın dünya yüzme şampiyonluğu bulunan oğlu Ahmet Nakkaş ile emekli Su Altı Taarruz (SAT) komandosu Namık Ekin de katıldı.

Nakkaş, babası adına düzenlenen turnuvada yarışmaktan mutlu olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Kumsala bu kadar yakın çam ormanlarının arasında, bu güzel doğada buluşmak bizleri çok mutlu etti. Özellikle de babamın anısına düzenlenen bu yarışmada olmak beni ayrıca gururlandırdı. Babam Nejat Nakkaş, Türk yüzme sporuna gönül vermiş, bu sporun ülkemizdeki gelişimine büyük katkılar sunmuş ilk milli yüzücümüz. Organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum."