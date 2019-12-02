02.12.2019 15:50 | Son Güncelleme: 02.12.2019 15:50

Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programı çerçevesinde desteklenen 23 projeden biri olan Samsun Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü "Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Ortaklık Projesi" kapsamında Samsun'da "Ulusal Sürdürülebilir Şehircilik Konferansı" düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu'nda yapılan konferansın açılışında konuşan AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, yerel yönetimlerin gelişim süreçlerine dahil olmasının daha katılımcı ve vatandaşların ihtiyaçlarına odaklanan tabandan tepeye çözümler sunduğunu söyledi.

Belediyeler gibi yerel yönetimlerin AB standartlarının ve politikalarının uygulanmasında önemli rolleri olduğunu aktaran Berger, "Yerel yönetimlerin uluslararası düzeyde iş birliği, hem yerel makamları hem de ilgili sivil toplum kuruluşlarını kapsayan bilgi ve tecrübe alışverişini kolaylaştıran ve bu nedenle sivil toplum diyaloğunu teşvik eden güçlü bir araçtır. Yerelde üretilen çözümlerin global düzeydeki sorunlara çare olduğu bilinmektedir. Şehir Eşleştirme Hibe Programı aynı zamanda diyaloğu teşvik etmeyi ve ön yargıları ortadan kaldırmayı, AB ve Türkiye'deki tüm siyasi çerçeve ve coğrafi konumların taraflarından paydaşları bir araya getirmeyi hedeflemektedir." dedi.

Programın insan ilişkilerini daha da güçlendirmeyi amaçladığını ifade eden Berger, "Toplum içinde ve kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşları arasında sürdürülebilir köprüler kurmayı ve kültürel alışverişi sağlamak ve tüm vatandaşlara daha iyi hizmet sunmak için verimli bir iş birliği oluşturmayı öngörmektedir. Bu program kapsamında kurulan ilişkilerin güçlenerek AB ile Türkiye arasında daha uyum süreci için olumlu bir katkı oluşturmasını umut ediyoruz." ifadesini kullandı.

Samsun Valisi Osman Kaymak da Türkiye ve Avrupa Birliği arasında "Şehir Eşleştirme Programı" kapsamında yürütülen "Sürdürülebilir Gelecek için Ortaklık Projesi"nin Samsun-Türkiye ve Portekiz yerel yönetimleri arasında sürdürülebilir iletişim ağı ve iş birliği kurmayı hedeflendiğini anlattı.

Programın Samsun'a değer katacağını dile getiren Kaymak, şunları kaydetti:

"Uluslararası nitelikte olan proje kapsamında Samsun'da gelecekte insanların nasıl yaşayacakları, taleplerinin ne olacağı, sektörel anlamda neyin ön plana çıkacağı gibi konularda yeni bir şehircilik anlayışı ortaya koyma adına ilimize fayda sağlayacağını ve ilimizde yapılacak yatırımlara da yön vereceğini düşünüyorum. Günümüz dünyasında teknolojinin gelişmesi insan sağlığını tehdit eder duruma geldi. İnsanımız da bilinçsizce üretimi arttırma adına kullanmış olduğu gübrelerle, suni bir şekilde üretimi arttırma yollarıyla buna büyük katkı sağlamaktadır."

"Samsun, iklim değişikliğinde en fazla etkilenen kentlerden birisi"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de iklim değişikliğine bağlı olarak kentte yaşanacak kısa süreli yoğun yağışlara karşı gerekli tedbirleri alacaklarını dile getirdi.

Çok önemli bir coğrafyada bulunan Samsun'un, Karadeniz Bölgesi'nde merkezi bir şehir olduğunu belirten Demir, şunları söyledi:

"Dolayısıyla geçmiş zamanlarda bugünü öngöremeyen planlama ve altyapı çalışmaları sebebiyle Samsun'da ihtiyaçlara cevap verilemiyor anlamı çıkmaktadır. Samsun, iklim değişikliğinde en fazla etkilenen kentlerden birisi. İklim değişikliğine bağlı olarak Terme ve Salıpazarı'da yaşanan sel olaylarında bir gecede metrekareye ne kadar yağış düştü biliyor musunuz? 205 kilogram. Ondan kısa bir zaman önce de metrekareye 140 kilogram düşmüştü. Gelecek yıllarda kısa süreli çok yoğun yağış alma olaylarıyla karşılaşacağız. Buna yönelik de gerekli tedbirleri almak durumundayız."

Demir, kentsel dönüşüm konusunda Türkiye'de ilk yasa çalışmalarına kendisinin bakanlık yaptığı dönemde imza atıldığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Kentsel dönüşümü üç kavramda ifade etmiştik. Bunlar yıkıp yapmak anlamı taşıyan kentsel yenileme, kentsel gelişim ve kentsel tasarımdır. Bugün Samsun'da üç ana kavramı birlikte hayata geçirme noktasındayız. Bu da Samsun'u yeniden yorumlamak demektir. Ülkemizin çok önemli şehirlerinden birisi olan Samsun'da Büyükşehir Belediye Başkanı olarak kentsel dönüşümü uygulamak bize nasip oldu. Kentsel dönüşüm çalışmalarını çok etkin bir şekilde başlatmak büyük bir tevafuk."

Kaynak: AA