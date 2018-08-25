Samsun'da Ukraynalıların 'Bağımsızlık Günü' Kutlaması

SAMSUN'da yaşayan Ukraynalılar, ülkelerinin 27'nci 'Bağımsızlık Günü'nü Atakum sahilinde kutladı.

Samsun'da yaşamını sürdüren Ukraynalılar, ülkelerinin 'Bağımsızlık Günü'nün 27'nci yıl dönümü dolayısıyla Atakum sahilinde etkinlikler düzenledi. Ukraynalılar, giydikleri yöresel kıyafetlerle ülkelerinin bayrağının renkleri olan sarı ve mavi balonları havaya uçurdu. Ukrayna bayrağı da açılan etkinlikte 'Bağımsızlık Günü' coşkuyla kutlandı. Bu sırada çevrede bulunanlar da alkışlarla Ukraynalılara destek verdi. Karadeniz Ukraynalılar Derneği Başkanı Liudmyla Shymko, "Ülkemizin bağımsızlığının 27'nci yılını kutluyoruz. Bizler de Samsun'da yaşayan Ukraynalılar olarak bulunduğumuz ülkelerde bu kutlamayı yapmaya çalışıyoruz" dedi.

- Samsun