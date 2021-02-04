Samsun'da uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü öldü
04.02.2021 18:15 | Son Güncelleme: 04.02.2021 18:18
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Ersin Dinçer'in (36) kullandığı 55 SS 674 plakalı otomobil, Şabanoğlu Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde yol kenarındaki uçuruma devrildi.
Sağlık ekiplerince Samsun Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan Dinçer, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek