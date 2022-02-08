Samsun'da üçü yazlık 6 evden hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı - Haberler
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Samsun'da üçü yazlık 6 evden hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Samsun'da üçü yazlık 6 evden hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı

Samsun'da üçü yazlık 6 evden hırsızlık yaptıkları tespit edilen 2 kişi jandarma tarafından yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ÇARŞAMBA, SAMSUN (İHA) - Samsun'da üçü yazlık 6 evden hırsızlık yaptıkları tespit edilen 2 kişi jandarma tarafından yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Çarşamba ilçesi Yalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üçü yazlık olmak üzere toplam 6 eve giren hırsızlar, 1 adet çim biçme makinesi, 1 adet su arıtma cihazı, 1 adet takım çantası, 1 adet sunta kesme makinesi, 1 adet olta, 2 adet buzdolabı motoru, 1 adet spiral, 1 adet çapa makinesi, 4 adet vantilatör, 20 adet galvanizli bentin, 1 adet elektrikli süpürge, 15 adet demir parçası, 1 adet demir kapı, 1 adet elektrikli ısıtıcı, 1 adet matkap, 1 adet tüplü ocak ve 1 adet elektrikli ocak çaldı. Ev sahipleri jandarmaya şikayette bulundu. Jandarma ekipleri yaptıkları takip ve çalışma sonucu hırsızlık olayını C.T.(20) ve M.A.K.'nin (22) gerçekleştirdiğini tespit etti. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Çarşamba Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Çarşamba, Jandarma, Samsun, su, 3. Sayfa, Haber

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