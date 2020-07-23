Samsun'da ücretsiz kano eğitimi - Samsun'da ücretsiz kano eğitimi Öğrencilerin kano keyfi Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent Spor Kulübü yaz spor okullarında ücretsiz kano eğitimi veriyor.

- Samsun'da ücretsiz kano eğitimi

Öğrencilerin kano keyfi

SAMSUN - Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent Spor Kulübü yaz spor okullarında ücretsiz kano eğitimi veriyor.

Tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra güçlü spor alt yapısıyla Karadeniz'de önemli potansiyellere sahip illerin başında gelen Samsun'da kano sporuna ilgi artıyor. Korona virüsü salgını sebebiyle birçok spor faaliyetine geçici süreyle ara verildiği kentte, su sporları giderek yaygınlaşıyor. Büyükşehir Belediyesi Anakent Spor Kulübü eğitimlerini sürdürüyor.

İlkadım İlçesi Batıpark'ta bulunan Anakent Spor Kulübü Su Sporları Tesisi'ndeki verilen kano eğitimlerine katılan öğrenciler, teorik bilgilendirmelerin ardından eğitmenler gözetiminde suyla buluşuyor. Karadeniz'in mavi sularında kürek çeken öğrenciler, sosyal mesafe kuralına uyarak birbirleriyle yarışıyor.

Su sporlarına ilişkin açıklama yapan Antrenör Zafer Benli, 50 olan sporcu sayısının daha da artacağını söyledi. Benli, "Anakent Spor Kulübü olarak kano ve dragon botta sporcu yetiştiriyoruz. Bu sene de pandemiden dolayı ülkemizde çoğu spor dalları iptal olduğu gibi sosyal mesafeden dolayı dragon bota ara vermek zorunda kaldık. Şu an sadece çocuklarımızı kano sporunda yetiştiriyoruz. Mesafe aralığından dolayı kanoda sosyal mesafe sorun olmuyor. Dezenfektan ve gerekli kurallara uyarak eğitimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Aktif olarak yarışlara katılan 20, dragon botta ise 30 sporcumuz var" diye konuştu.

Yaz sezonunda vatandaşlara yönelik kano, gondol, deniz bisikleti ve gemi turları düzenlediklerini de ifade eden Benli, "Suyla temas etmeyen vatandaşlarımız bile gelip burada kano ile tanışabiliyor. Kanolarımız eğitim ve yarış kanoları olarak ikiye ayrılıyor. Devrilmeyen eğitim kanolarımızı vatandaşlarımız için de kullanıyoruz. Yüzme ve sudan korkusu olanlar biraz çekimser davranıyor ama güvenlik önlemlerimiz sayesinde keyif alır hale geliyorlar. Tüm vatandaşlarımız yaz boyunca rahatlıkla gelip kanolarımızı, deniz bisikletlerimizi, gondollarımızı ve teknemizi kullanabilirler" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA