Samsun'da Üç Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Samsun'da üç otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Veysel Balcı'nın kullandığı 34 BF 620 plakalı otomobil, Samsun-Ankara karayolu Derecik kavşağında Cemil Yetkin idaresindeki 55 BN 737 plakalı otomobil ve Ziya Baloğlu yönetimindeki 35 GE 9310 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada Veysel Balcı ve yanındaki Hakime Balcı ile diğer araçta bulunan İlhan Baloğlu yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kısa süre ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.