Samsun'da üç ilçede eğitime kar engeli
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Samsun'da üç ilçede eğitime kar engeli

25.03.2021 11:31 | Son Güncelleme: 25.03.2021 11:35
Samsun'da üç ilçede eğitime kar engeli

Samsun'un Ladik, Kavak ve Salıpazarı ilçelerinde kar ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verildi.

Samsun'un Ladik, Kavak ve Salıpazarı ilçelerinde kar ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı ilçelerde karın etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, kar ve buzlanma dolayısıyla Ladik ilçe genelinde, Kavak ilçesinde ise kırsal mahallelerdeki okullarda bugün ve yarın yüz yüze eğitime ara verildi.

Kavak'ta ilçe genelinde ilk,orta ve lise düzeyinde taşıma ile gelen tüm öğrencilerin bugün ve yarın idari izinli sayılacağının aktarıldığı açıklamada, Salıpazarı ilçesinde ise Konakören, Tahnal ilk ve orta okulu ile Cevizli İlkokulu'nda yüz yüze eğitime bugün ara verildiği duyuruldu.

Açıklamada, tatil edilen okullarda uzaktan eğitimin süreceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş

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