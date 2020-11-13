Samsun'da tuvalete terk edilen 3 günlük bebek bulundu
13.11.2020 17:01 | Son Güncelleme: 13.11.2020 17:05
SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde bir iş yerinin tuvaletine bırakılmış 3 günlük kız bebeği bulundu.
SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde bir iş yerinin tuvaletine bırakılmış 3 günlük kız bebeği bulundu. Kimliği tespit edilerek gözaltına alınan annesi hakkında yasal işlem başlatıldı. Kadının bebeğini bıraktığı iş yerine girdiği anlar kameraya yansıdı.Olay, saat 12.00 sıralarında Çarşamba ilçesinde bir işyerinde meydana geldi. İddiaya göre ismi açıklanmayan bir kadın, kucağına aldığı 3 günlük kız bebeğini işyerinin kadınlar tuvaletine bırakarak ayrıldı. İşyeri personeli tarafından bebeğin fark edilmesi üzerine polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Sağlık ekipleri bebeği ambulansla hastaneye götürdü. Sağlık durumu iyi olan bebek, hastanede tutuluyor. Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, inceledikleri güvenlik kamerasından kimliğini belirledikleri kadını gözaltına aldı. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen kadın ifadesinde "Önce bırakmak istemedim ama sonra bırakmak zorunda kaldım" dediği öğrenildi. Kadın hakkında 'terk' suçundan soruşturma başlatıldı.
Kadının bebeğini bıraktığı iş yerine girdiği anlar kameraya yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tayfur KARA