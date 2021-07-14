Samsun'da Türküler, Öyküler ve Şiirler ile Milli Mücadele Ruhu programı
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Samsun'da Türküler, Öyküler ve Şiirler ile Milli Mücadele Ruhu programı

Samsun'da Türküler, Öyküler ve Şiirler ile Milli Mücadele Ruhu programı
Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş - Haberler | Güncel

Samsun'da Türküler, Öyküler ve Şiirler ile Milli Mücadele Ruhu programı düzenlendi.

Samsun'da Türküler, Öyküler ve Şiirler ile Milli Mücadele Ruhu programı düzenlendi.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından Çobanlı İskelesi'nde düzenlenen etkinlikte milli mücadele ruhunu anlatan türküler, şiirler ve öyküler seslendirildi.

Bazı şarkılara eşlik eden dinleyiciler, konseri beğeniyle dinledi.

Samsun'da Türküler, Öyküler ve Şiirler ile Milli Mücadele Ruhu programı
Samsun'da Türküler, Öyküler ve Şiirler ile Milli Mücadele Ruhu programı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş

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