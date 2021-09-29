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Samsun'da Türkiye'nin en büyük öğrenci yurtlarından biri yapılıyor

AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Haberler | Güncel
Samsun'da Türkiye'nin en büyük öğrenci yurtlarından biri yapılıyor

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, "Yapımı süren yurdumuz 4 bin kişi kapasiteli, çok muazzam bir yurt. Ülkemizin aynı yerde toplu olarak bulunan en büyük, en fazla öğrenci barındıracak yurdu.

SAMSUN (AA) - Samsun Valisi Zülkif Dağlı, "Yapımı süren yurdumuz 4 bin kişi kapasiteli, çok muazzam bir yurt. Ülkemizin aynı yerde toplu olarak bulunan en büyük, en fazla öğrenci barındıracak yurdu." dedi.

Vali Dağlı, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) yerleşkesinde 12 bloktan oluşan yeni yurt binası inşaatında incelemelerde bulundu.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Dağlı, Gençlik ve Spor Bakanlığınca yaklaşık 6 ay önce başlatılan inşaatın hızla sürdüğünü söyledi.

İnşaatın dörtte birinin tamamlandığını ve çok hızlı ilerlediğini belirten Dağlı, yaklaşık 250 milyon liraya mal olacak yurdun bir yıl içinde tamamlanmasının hedeflendiğini dile getirdi.

Samsun'da Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında 14 bin 400 öğrencinin barınabildiğini anlatan Dağlı, "Bu, önemli ve büyük bir rakam. Samsun, bu manada çok şanslı, bunu özellikle belirtmek istiyorum. Önümüzdeki yıl gelecek öğrencilere de cevap vermek amacıyla Bakanlığımız şimdiden hazırlıklarını yaptı. Bir miktar yedek öğrenci sayımız görünse de kağıt üzerinde, bunların tamamını 20 gün içinde yerleştirmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

Vali Dağlı, kentteki kamu misafirhanelerinde 325 öğrencinin kaldığını ancak bu sayının yerleşen öğrencilerle değişebildiğini aktardı.

Kamu misafirhanelerinde öğrencilerin bir süre ağırlandıktan sonra KYK yurtlarına yerleştirildiğine işaret eden Dağlı, şunları kaydetti:

"Yapımı süren yurdumuz 4 bin kişi kapasiteli, çok muazzam bir yurt. Ülkemizin aynı yerde toplu olarak bulunan en büyük, en fazla öğrenci barındıracak yurdu. Bu manada bizim için önemli ve gurur kaynağı. Her şeyi ile çok modern bir tesis haline geliyor. Öğrencilerimizin kalacağı, ders çalışacağı, ihtiyaçlarını gidereceği odaların son derece modern olacağını göreceğiz. Otel odasından daha lüks olacak."

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