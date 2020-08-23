Samsun'da Türkiye Narkotik Uygulaması düzenlendi Samsun'da Türkiye Narkotik Uygulaması düzenlendi.

Samsun'da Türkiye Narkotik Uygulaması düzenlendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde ülke genelinde uyuşturucu ticareti ve kullanımını önlemek amacıyla düzenlenen Türkiye Narkotik Uygulaması tüm yurtta olduğu gibi 20.00-23-00 saatleri arasında Samsun'da da düzenlendi. Samsun merkez ve ilçelerinde düzenlenen uygulamaya resmi ve sivil bütün birimlerde görevli polisler katıldı. Polis ekipleri durdurdukları araçlar ve şahıslar üzerinde arama yaptı. - SAMSUN

Kaynak: İHA