Samsun'da Türk Yıldızları'nın Prova Uçuşu

Samsun'da Türk Yıldızları'nın Prova Uçuşu

TÜRK Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları'nın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında yapacağı gösterinin provası, Samsun'da ilgi gördü.

Samsun'da Türk Yıldızları'nın Prova Uçuşu

TÜRK Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları'nın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında yapacağı gösterinin provası, Samsun'da ilgi gördü.

Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı resmi kutlama programı kapsamında gösteri yapacak olan Türk Yıldızları ekibi kente geldi. Bugün, Samsun- Çarşamba Havalimanı'ndan havalanan jetler kent merkezi semalarında prova uçuşu yaptı. Vatandaşlar evlerinin pencere ve balkonlarına çıkarak Türk Yıldızları'nın uçuşunu izledi.

- Samsun

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