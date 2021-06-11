Samsun'da Türk Kızılay'ının 153. yıl heyecanı
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Samsun'da Türk Kızılay'ının 153. yıl heyecanı

Samsun'da Türk Kızılay'ının 153. yıl heyecanı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Samsun'da, Türk Kızılay'ının kuruluşunun 153. yılı gönüllüler ve vatandaşlar tarafından heyecanla kutlandı.

Samsun'da, Türk Kızılay'ının kuruluşunun 153. yılı gönüllüler ve vatandaşlar tarafından heyecanla kutlandı.

Atakum ilçesi Çobanlı Kavşağı Çobanlı İskelesi alanında Türk Kızılay'ının kuruluşunun 153. yılı dolayısıyla fotoğraf sergisi ve kan bağışı etkinliği düzenlendi. Düzenlenen etkinlikte başta gönüllüler olmak üzere vatandaşlar da kan bağışında bulundu. Ayrıca kan bağışında bulunan vatandaşlara Türk Kızılay'ı tarafından hazırlanmış olan içerisinde maske ve dezenfektan bulunan Kovid-19 koruyucu kiti hediye edildi.

Vatandaşların desteği ile daha çok kişiye ulaşabileceklerini söyleyen Türk Kızılay Samsun Şube Başkanı Ahmet Ali Bulut, "Kızılay başta harp esnasında yaralanan, sakat kalan askerlere yardım amaçlı kurulmuş devamında ise kimsesizlere de düşkünlere de yardım amacıyla kurulmuş bugüne kadar gelmiş olan bir görevini hiç eksiksiz devam ettirmiş olan bir dernektir. Bugün de burada sağ olsun gençlerimiz, gönüllülerimiz bir araya gelerek hem kan bağışı yapacaklar hem kit dağıtımı yapacaklar. Ayrıca vatandaşlardan da kan bağışı için talepte bulunulacak. Pandemi nedeniyle kan bağışında ciddi bir azalma var. Bu son zamanlarda artıyor. Bunun için arkadaşlarımızı, yakınlarımızı teşvik edelim. Malum bir kan ümide giden yol demektir" dedi.

Etkinlik kapsamında sergi açıldı. Toplam 63 fotoğrafın yer aldığı sergi 3 gün gezilebilecek. - SAMSUN

Samsun'da Türk Kızılay'ının 153. yıl heyecanı
Samsun'da Türk Kızılay'ının 153. yıl heyecanı
Samsun'da Türk Kızılay'ının 153. yıl heyecanı
Samsun'da Türk Kızılay'ının 153. yıl heyecanı
Samsun'da Türk Kızılay'ının 153. yıl heyecanı
Samsun'da Türk Kızılay'ının 153. yıl heyecanı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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