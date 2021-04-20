Samsun'da Türk Kızılay ekipleri hastane önünde iftarda çorba dağıttı

Türk Kızılay Samsun Şubesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hastane önünde bekleyenlere iftarda çorba ikramında bulundu.

Türk Kızılay Samsun Şubesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hastane önünde bekleyenlere iftarda çorba ikramında bulundu.

Türk Kızılay Samsun Şubesi, mobil aşevini Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi önüne yerleştirdi. Ekipler, hastanede tedavi görenler ile yakınlarına iftarda çorba dağıttı.

Türk Kızılay Samsun Şube Başkanı Ahmet Ali Bulut, AA muhabirine ramazan ayında iftar saatinde hastaneye gelen vatandaşlara çorba dağıtımına devam edeceklerini aktardı.

Müge Anlı ve dostlarının Kızılay Genel Merkezine bağışladığı mobil araçların birinin de Samsun'a verildiğini hatırlatan Bulut, "Bu mobil araçlar afet dönemlerinde yapılması için planlanmıştır. Ancak biz Kovid-19 salgını nedeniyle hastanelere müracaat eden insanların ramazan ayında iftar saatinde kısıtlamalar nedeniyle yemek bulamaması düşünerek özellikle salgın hastanesi olarak kullanılan Eğitim ve Araştırma Hastanesi önüne yerleştirdik. Salgın nedeniyle birçok vatandaşımız acil olarak bu hastaneye geliyor iftar saatinde kısıtlamalar nedeniyle lokantaların kapalı olması sebebiyle yemek yemeye yer bulamıyor. Biz de insanlarımızın iftar saatinde tedavisini olurken veya yakınını beklerken iftarını açsın diye kurduk." dedi.

Ramazan ayı boyunca çorba dağıtımına devam edeceklerini belirten Bulut, "Kimse hastaneye keyif yapmak için gelmez. Salgın nedeniyle sıkıntısı olan insanlarımıza biraz olsun destek olmak için böyle bir planlama yaptık." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün