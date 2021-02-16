Samsun'da Türk Kızılay'dan mahsur kalan sürücülere simit ve çay ikramı

Samsun'da Türk Kızılay görevlileri, etkili olan kar nedeniyle yolda kalan sürücülere simit, çay, kek ve meyve suyu ikramında bulundu.

Samsun'da dün başlayan ve zaman zaman şiddetini artıran kar, hayatı olumsuz etkiliyor.

Kar ve tipi nedeniyle Samsun-Ankara kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Türk Kızılay Samsun Şube Başkanı Ahmet Ali Bulut, yoğun kar yağışının ülke genelinde etkisini sürdürdüğünü söyledi.

Kara hazırlıksız yakalanan tır, kamyon ve otomobil sürücüleri ile yolcuların saatlerce yol kenarında beklemek zorunda kaldığını belirten Bulut, "Konaklama yerlerinin uzağında kalan sürücüler aç kalıyor ve üşüyorlar. Çevrelerinde ihtiyaçlarını karşılayacak yerler de bulunmuyor. Biz de Türk Kızılay olarak gönüllülerimizle bu eksiklerini gidermek istedik. Sürücülere çay, simit, kek, meyve suyu ve içme suyu dağıtımı yaptık."

Bulut, soğuk havada görev yapan güvenlik görevlilerine de çay ve simit ikramında bulunduklarını aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün