Samsun'da Türk Kızılay'dan mahsur kalan sürücülere simit ve çay ikramı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Samsun'da Türk Kızılay'dan mahsur kalan sürücülere simit ve çay ikramı

16.02.2021 18:13 | Son Güncelleme: 16.02.2021 18:13
Samsun'da Türk Kızılay'dan mahsur kalan sürücülere simit ve çay ikramı

Samsun'da Türk Kızılay görevlileri, etkili olan kar nedeniyle yolda kalan sürücülere simit, çay, kek ve meyve suyu ikramında bulundu.

Samsun'da Türk Kızılay görevlileri, etkili olan kar nedeniyle yolda kalan sürücülere simit, çay, kek ve meyve suyu ikramında bulundu.

Samsun'da dün başlayan ve zaman zaman şiddetini artıran kar, hayatı olumsuz etkiliyor.

Kar ve tipi nedeniyle Samsun-Ankara kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Türk Kızılay Samsun Şube Başkanı Ahmet Ali Bulut, yoğun kar yağışının ülke genelinde etkisini sürdürdüğünü söyledi.

Kara hazırlıksız yakalanan tır, kamyon ve otomobil sürücüleri ile yolcuların saatlerce yol kenarında beklemek zorunda kaldığını belirten Bulut, "Konaklama yerlerinin uzağında kalan sürücüler aç kalıyor ve üşüyorlar. Çevrelerinde ihtiyaçlarını karşılayacak yerler de bulunmuyor. Biz de Türk Kızılay olarak gönüllülerimizle bu eksiklerini gidermek istedik. Sürücülere çay, simit, kek, meyve suyu ve içme suyu dağıtımı yaptık."

Bulut, soğuk havada görev yapan güvenlik görevlilerine de çay ve simit ikramında bulunduklarını aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özlem Zengin Muharrem İnce Mustafa Şentop Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Oğuzhan Koç İrem Derici Meghan Markle
Spor Ozan Tufan Cenk Tosun Ünal Karaman Dorukhan Toköz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Kaza Milli Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Samsun'da Türk Kızılay'dan mahsur kalan sürücülere simit ve çay ikramı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.2.2021 18:16:28. #1.15#
title